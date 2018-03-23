محافظ الجيزة و"القابضة لمياه الشرب" يوقعان اتفاقا لترشيد الاستهلاك غدًا







كتب سيد الخلفاوى

توقع محافظة الجيزة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بروتوكول تعاون، غدًا السبت، وذلك لتنفيذ مبادرة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى والحد من المخاطر والآثار الضارة للإسراف فى المياه باعتبارها قضية آمن قومى.

ومن المقرر توقيع البرتوكول بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتأتى المباراة ضمن جهود الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، ومحافظة الجيزة، لحث وتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك، والحد من الإسراف فى المياه، ووضع خطة للعمل على ذلك وآليات للعمل فى الشارع على تطبيقها.