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محافظ الجيزة: صرف 10 آلاف جنيه تعويض لكل منزل محترق بالواحات البحرية

الجمعة، 23 مارس 2018 06:45 م
محافظ الجيزة: صرف 10 آلاف جنيه تعويض لكل منزل محترق بالواحات البحرية حريق الواحات





كتب سيد الخلفاوى
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قرر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، صرف 10 آلاف جنيه تعويض لكل صاحب منزل محترق، فى الحريق الذى شب بمخلفات النخيل بمركز ومدينة الواحات، كما وجه بتشكيل لجنه لحصر الأضرار، مشيرا إلى أنه تم إخطار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء أبو بكر الجندى.

 

وأكد محافظ الجيزة أن الحريق الذى اندلع ظهر اليوم، الجمعة، بمخلفات نخيل جزء من مزرعة على مساحة 30 فدانا بمنطقة الزاوية وعين القضاة التابعة لقرية القصر بمركز ومدينة الواحات البحرية امتد لنحو 15 منزل مجاور، ولا توجد خسائر بشريه بين السكان.

 

وقال اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم انتقال سيارات الإطفاء المتواجدة بالواحات البحرية والدفع بـ 5 سيارات من الحماية المدنية و2 سيارة محافظة الوادى الجديد من الفرافرة بعد التنسيق مع محافظ الوادى الجديد، كما تم الدفع بـ2 سيارة من شركة البترول للسيطرة على الحريق وعدم امتداده.

 


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