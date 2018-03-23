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محافظ الإسماعيلية: استعدادات مكثفة لتجهيز 222 لجنة انتخابية بالمحافظة

الجمعة، 23 مارس 2018 01:35 م
محافظ الإسماعيلية: استعدادات مكثفة لتجهيز 222 لجنة انتخابية بالمحافظة اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية





الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إنه تم رفع حالة الطوارئ وتكثيف الاستعدادات بجميع الإدارات، والوحدات المحلية، والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة، للانتهاء من تجهيز 222 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، استعدادا للانتخابات الرئاسية.

 

وأشارمحافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إلى أن تم عقد أكثر من اجتماع مع كافة الجهات المشاركة فى الانتخابات ومنها ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة الإسماعيلية ومديرية الأمن والمستشارالعسكرى للمحافظة، والتربية والتعليم، والتنفيذيين من رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية، لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتجهيز اللجان الانتخابية وتأمين اللجان وتوفير كافة الاحتياجات لكل لجنة إنتخابية، بالإضافة إلى توفير القضاه من خلال اللجنة الوطنية للانتخابات، والمشرفين على عملية الانتخابات.

 

وأكد محافظ الإسماعيلية، على أنه تم تنظيم العديد من اللقاءات والندوات، تم خلالها توعية المواطنين بضرورة المشاركة فى الانتخابات كواجب واطنى، وحق دستورى لكل مواطن مصرى، بالإضافة إلى مؤتمرات الحملات الشعبية، والجهات المختلفة والتى ساهمت فى حث المواطنين على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي سوف تظهر نتائجه بشكل جيد خلال الانتخابات وخاصة شرائح الشباب والمرأة.

ولفت المحافظ  إلى تفعيل دور غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالإضافة الى الآخذ فى الإعتباررفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والإسعاف والوحدات الصحية، وضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية وبذل أقصى جهد للتيسير على المواطنين وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لهم، لتسهيل عملية المشاركة فى الانتخابات وحثهم على التوجه لصناديق الاقتراع للتأكيد على مدى وعى جماهير وشعب الاسماعيلية وانتمائهم ووطنيتهم.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أنة تم تجهيز لجان للوافدين من أبناء المحافظات الأخرى المقيمين بالإسماعيلية لظروف عملهم، وخاصة فى مناطق شرق القناة، وقرى الأمل والتقدم شرق قناة السويس، حيث تم إنشاء لجنة وافدين فى مدينة القنطرة شرق، ونفس الشيء فى القنطرة غرب، لوجود عدد من قرى الخريجين بهذه المناطق من شباب محافظات مجاورة، وذلك تيسيرا على المواطنين فى تسهيل الإجراءات للإدلاء بأصواتهم.


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