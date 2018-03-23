محافظ أسيوط: الانتهاء من مشروع صرف صحى الفتح وأبنوب بتكلفة مليار جنيه







أسيوط ضحا صالح

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الانتهاء من مشروع صرف صحى أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة وسيتم بدء تجارب التشغيل له فى منتصف أبريل المقبل بتكلفة قاربت المليار جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه بأهالى قرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح بحضور ياسر عمر ومرتضى العربى وعبد الكريم زكريا ومحمد حمدى دسوقى أعضاء مجلس النواب والمهندس عاطف المهدى نائب رئيس جهاز المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والمهندس مكى عبد العليم رئيس قطاع شرق بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم وزهران زيدان نائب رئيس مركز الفتح والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأستمع المحافظ لبعض مشاكل ومطالب الاهالى مؤكدًا حرصه على التواصل مع المواطنين من خلال الحوار المباشر معهم بالإضافة إلى لقاءته الدورية بأعضاء مجلس النواب عن جميع الدوائر والتى تتم مرتين فى الشهر بحضور رؤساء المراكز وكلاء الوزارات ومسئولى المديريات الخدمية بجانب مكاتب خدمة المواطنين التى تتلقى الطلبات الخاصة ويتم الرد عليها فى خلال يومين لافتاً أننا نعمل فى جميع الإتجاهات ونحاول بكل الإمكانيات لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين.

وأكد المهندس ياسر الدسوقى – خلال لقاءه بالأهالى - أن مشروعات المياه والصرف الصحى تأتى على رأس أولويات الدولة التى تبذل كل ما فى وسعها لتذليل العقبات للانتهاء منها فى موعدها بناءًا على تكليفات القيادة السياسية للبلاد لافتاً إلى اهتمام الحكومة بتحقيق ذلك من خلال خطط عاجلة واجلة لتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ تلك المشروعات مشيراً إلى أن هناك 6 مشروعات صرف صحى جارى الانتهاء منها قبل نهاية عام 2018 بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه.

وأوضح المحافظ أن مشروع صرف صحى أبنوب والفتح تبلغ تكلفته 950 مليون جنيه بطاقة 82 ألف متر مكعب/يوم وتم تذليل كافة العقبات التى واجهت المشروع وتم الانتهاء من خط السيب النهائى بطول 25 كم لصرف المياه المعالجة ثلاثيًا على مصرف البدارى الرئيسى وسيتم بدء تجارب التشغيل للمشروع فى منتصف ابريل وبعدها يتم تحديد القرى التى سيتم ربطها بالمشروع طبقا للاولويات والامكانيات المتاحة طالبًا من النواب والأهالى تدبير قطعة أرض لانشاء محطة رفع صحى عليها لربط القرية بالمشروع.

فيما أفاد المهندس عاطف المهدى نائب رئيس جهاز المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط أن مشروعات الصرف الصحى الـ 6 التى سيتم الانتهاء منها هذا العام هى مشروعات صرف صحى أبنوب والفتح ومشروع صدفا والغنايم ومشروع ديروط ومشروع منفلوط ومشروع السيب النهائى بأبوتيج ومشروع السيب النهائى بالقوصية موضحا أن مشروع صرف صحى أبنوب والفتح والوادى الأسيوطى يتكون من 4 محطات رفع بإجمالى 18 طلمبة رفع وواحده رئيسيه وإجمالى أطوال شبكات 43 كم لأبنوب و8 كم للفتح و12 كم لقرية بنى مر منوها أن خدمة الصرف الصحى تغطى 3.5 % من القرى وبانتهاء هذه المشروعات ستصل النسبة إلى 23% بنهاية العام.

كما اشتكى المواطنين خلال اللقاء من ضعف المياه بسبب أن خطوط الشبكة لم يتم إحلالها وتجديدها منذ فترة فضلا عن عدم قيام شركة المياه بغسيل الشبكة وتطهيرها وأفاد المهندس مكى عبد العليم رئيس قطاع شرق بشركة المياه والصرف الصحى أن قرية عرب مطير مربوطة بمحطة مرشحات الطوابية وكذلك آبار ارتوازية ويتم دوريا غسيل الشبكات كل 15 يوم وأخذ عينات لتحليها بمعرفة مديرية الصحة وجارى إدارج القرية فى خطة 2018/2019 المالية لإحلال وتجديد الشبكات بطول 5 كم.

وبخصوص مشكلة عدم وجود أطباء بالوحدة الصحية بعرب مطير أوضح المحافظ أننا لدينا فى أسيوط 246 وحدة صحية منها 50 وحدة رئيسية ونعانى من نقص فى أطباء التكليف حيث يكون متاح لدينا من 50 إلى 70 طبيب فى العام لتوزيعهم على الوحدات وهو عدد غير كافى وجارى مناقشة بعض الحلول لسد العجز ومنها الاستعانة بالأطباء المحالين للمعاش للعمل مقابل أجر.

وأضاف الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن وحدة عرب مطير هى وحدة رعاية أساسية لها وظائف محددة وهى التطعيمات واستخراج شهادات الميلاد والزواج وتنظيم الأسرة وعيادات الاسنان انما تقدم الخدمات الصحية الاساسية من خلال المستشفيات موضحا أنه كان لدينا 106 وحدة بدون طبيب أصبحت 140 وحدة حاليا لأنه لا يوجد أطباء حيث أن تكليف السنة الماضية كان 50 طبيبًا فقط منهم 20 من خارج أسيوط لافتا أنه يتم تسيير قوافل طبية وعلاجية لجميع القرى كما جارى إدارج إنشاء مستشفى بقرية بنى مر فى خطة 2018/2019م لتخدم جميع قرى مركز الفتح.

كما وافق المحافظ - خلال اللقاء - على إعطاء قرية عرب مطير الأولوية ضمن الخطة الاستثمارية للرصف خلال العام المالى 2018/2019 لافتا أن الرصف يتم من خلال خطة موضوعة مسبقًا ومن خلال اعتمادات الخطة الاستمثارية التى يتم استنفاذها بالكامل على الخطط التنموية بكل مركز كما وجه المحافظ بمراجعة الحماية المدنية لتشغيل وحدة الاطفاء التى تم إنشاؤها مؤخرا بالقرية.

وعقب انتهاء اللقاء وجه أهالى القرية الشكر لمحافظ أسيوط وجميع القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لحرصهم على التواصل معهم وفتح قنوات للاستماع إلى مشاكلهم وطلباتهم والاستجابة السريعة لها.

لقاء أهالي عرب مطير