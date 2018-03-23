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مجلس مدينة الأقصر يتابع أعمال رفع كفاءة ورصف شوارع المدينة لخدمة السياحة

الجمعة، 23 مارس 2018 05:30 ص
مجلس مدينة الأقصر يتابع أعمال رفع كفاءة ورصف شوارع المدينة لخدمة السياحة رصف الطرق - أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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تابع قيادات مديرية الطرق والنقل بالأقصر، ومجلس مدينة الأقصر، أعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع خالد بن الوليد ، وذلك بإزالة الأرصفة والبلاط المتهالك لتوسعة الشارع ، وترميم خنادق الغاز الطبيعى، تمهيداً لرمى الطبقة الأسفلتية النهائية، وذلك فى إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، وتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر بسرعة إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع و الطرق الرئيسية والجانبية بمدينة الأقصر.
 
وتفقد الشوارع كل من المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالأقصر، ومساعدى رئيس مدينة الأقصر، المهندس نشأت عدلى والمهندسة هدية ثابت مساعدى رئيس المدينة فى الشئون الهندسية والميدانية ولشئون النظافة والتجميل.
 
وقالت المهندسة هدية ثابت مساعد رئيس المدينة للشئون الهندسية والميدانية والنظافة والتجميل، أنه تم المرور على الشوارع الآتية: الميريديان ، والمحامى العام ، ومديرية الأمن، وذلك لإبداء بعض الأراء وللبدء فى أعمال رفع كفاءتهم وتطويرهم، موضحةً أنه فى شارع الميريديان جار رفع التراكمات وتركيب البلاط الناقص أعلى الرصيف ، أما فى شارع المحامى العام جار إزالة البلدورات المتهالكة وتوسعة الشارع وتركيب بلاط إنترلوك ، وأخيراً شارع مديرية الأمن تم ترميم خنادق الغاز الطبيعى به.
 
فيما أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل بالأقصر، أنه سيتم إنهاء كافة أعمال الترميم والرصف لعدد من الشوارع خلال الفترة الحالية، الأمر الذى يسهم فى رفع المعاناة عن المواطن الأقصرى سواء من سائقى السيارات أو المشاة، وكذلك ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له والتأكيد على المظهر الجمالى لمدينة الأقصر.

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