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الجمعة، 23 مارس 2018 03:55 م
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مجلس النواب الأمريكى يوافق على منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 630 مليون دولار

الجمعة، 23 مارس 2018 03:06 م
مجلس النواب الأمريكى يوافق على منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 630 مليون دولار الكونجرس الأمريكى - أرشيفية





أ ش أ
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وافق مجلس النواب الأمريكى على (قانون المخصصات الموحد) لعام 2018، والذى يفيد بمنح 630.7 مليون دولار فى صورة مساعدات لأوكرانيا، ذكرت ذلك وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وذكر تقرير للبعثة الدبلوماسية الأوكرانية فى الولايات المتحدة، إن مبلغ المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بموجب القانون، تخطى المبلغ المُقدر له فى الخطة المالية للعام الماضى، ووفقا لـ"يوكرين فورم"، فإن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قامت بتخصيص 200 مليون دولار كمساعدات عسكرية وتقنية لأوكرانيا، وهو المبلغ الذى يتخطى حجم المساعدات لعام 2017 بمقدار 50 مليون دولار .

وأوضح أن هذه المساعدات سيتم استخدامها فى تمويل المشاريع الأمريكية للقوات المسلحة الأوكرانية، وبالأخص، فيما يتعلق بتدريب الجنود وتوفير المعدات العسكرية والأسلحة الدفاعية المميتة وغيرها من المعدات والخدمات العسكرية، كما تشمل المساعدات الدعم الاستخباراتى للقوات المسلحة والأمن الأوكرانية، وقد أعلنت السفارة الأوكرانية فى الولايات المتحدة ذلك عبر صحفتها على موقع تواصل اجتماعى "فيس بوك"، يذكر أن القانون يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى وتوقيع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لإدخاله حيز النفاذ.


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