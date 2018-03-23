مجلس السياحة والسفر العالمى: مصر تحدت الإرهاب وحققت انتعاشة سياحية







ميرفت رشاد

أشاد مجلس السياحة والسفر العالمى ومقره لندن، بأداء مصر فى القطاع السياحى، وقدرته على تحقيق نسبة نمو كبيرة، فى ظل محاربة الإرهاب، جاء ذلك ضمن التقرير السنوى الصادر عن المجلس.

وأشار التقرير، إلى أن صناعة السياحة والسفر في البلدان التي سبق أن تعرضت للإرهاب، بدأت فى التعافى وأظهرت علامات على انتعاشة قوية خلال عام الماضى 2017، وفقًا لما أورده أحدث تقارير التأثير الاقتصادى الذى يصدر عن المجلس العالمى للسياحة والسفر، حيث بلغ إجمالى نمو قطاع السياحة والسفر فى دول شمال أفريقيا 22.6 ٪ فى عام 2017، أى أسرع بثلاث مرات من وتيرة نموه فى أى منطقة أخرى في العالم، وأسرع بخمسة أضعاف من المتوسط العالمى البالغ 4.6 ٪.

ويؤكد التقرير: يعود الفضل فى هذا النمو إلى انتعاش ممتاز شهدته مصر، حيث ازدادت مساهمة السياحة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 72.9٪ مقارنة بعام 2016، علاوة على شئ من التعافى فى تونس بنسبة 7.6٪.

كما أظهرت مؤشرات نمو الناتج المحلى الإجمالى الوارد من قطاع السياحة والسفر، تفوق بشكل كبير على أوجه النمو فى الاقتصاد الكلى، ففى مصر حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 4.1 ٪، وفى تونس بنسبة 2٪، مما يبرز أهمية القطاع فى دفع النمو الاقتصادى فى تلك البلدان.

وفى مجمل العام 2017، حققت صناعة السياحة والسفر، ما إجماليه 21.1 مليار دولار من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، بما مقداره 11% من إجمالى الناتج المحلى، و5.7 مليار دولار من الناتج المحلى الإجمالى فى تونس.

هذه الأرقام تبشر بتوقعات واعدة لعام 2018، لاسيما مع عودة الأسواق الرئيسية إلى منطقة شمال إفريقيا مثل المملكة المتحدة، واستئناف رحلات الطيران الشارتر إلى هذه البلدان، لتعود مستويات التدفق السياحى إلى ما قبل سنوات الأزمة.

وفى معرض تعليقها على نتائج التقرير، قالت جلوريا جيفارا، رئيس المجلس العالمى للسياحة والسفر والمدير التنفيذي للمجلس العام المنصرم، شهد نمواً قوياً لقطاع السفر والسياحة، يأتى هذا الأداء الإيجابى فى مصر وتونس مشجعاً للغاية، حيث يظهر من بحثنا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو مفتاح التعافى المنشود للقطاع من صدمات مثل الهجمات الإرهابى، وأنا أشجع حكومات هذه الدول على مواصلة الشراكة مع القطاع الخاص، سعياً نحو مستقبل من النمو المستدام.

ولفتت جيفارا، إلى أن "تجربة مصر وتونس وغيرها من الدول التى عانت من هجمات إرهابية فى السنوات الأخيرة، مثل فرنسا وبلجيكا اللتين حققتا بدورهما أداءً جيداً خلال العام 2017، تسلط الضوء على مدى أهمية أن نتمكن من أن تصل الصناعة إلى توازن بين تحقيق الأمن وضمان السفر الآمن السهل، وللأمن أهمية قصوى، وسيكون من الضرورى فى السنوات القادمة أن نحسن استخدام التكنولوجيا فى هذا الصدد، لضمان سفر آمن وفعال، مما يؤدى فى نهاية المطاف إلى خلق المزيد من الوظائف وحماية استمرار النمو المستدام فى القطاع السياحى.

يذكر أن المجلس العالمي للسياحة والسفر World Travel & Tourism Council هو الجهة العالمية المعنية بالمساهمة الاقتصادية والاجتماعية لقطاع السياحة والسفر، وهو يروج للنمو المستدام للقطاع، ويتعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية لخلق فرص العمل، ودفع الصادرات وخلق النمو الاقتصادى.

وفى كل عام، يتعاون المجلس مع مؤسسة أكسفورد إكونومكس Oxford Economics فى إصدار تقريره الرئيسى، بشأن التأثير الاقتصادى، والذى ينظر فى الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لصناعة السياحة والسفر على المستوى العالمى والإقليمى والقُطرى، ويعرض تقرير هذا العام لبيانات 25 تجمعا إقليميا و185 دولة.