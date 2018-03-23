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مباحث شرطة فيصل بالسويس تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة أبواب المنازل

الجمعة، 23 مارس 2018 11:48 ص
مباحث شرطة فيصل بالسويس تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة أبواب المنازل حبس - أرشيفية





السويس- سيد نون
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تمكنت مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس، من ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة أبواب المنازل الخشبية والحديدية.
 
 
ونفذ رئيس مباحث قسم شرطة فيصل، المقدم صلاح عبدالفتاح، والنقيب محمود إسماعيل مباحث القسم، حملة وتمكن ضباط المباحث من ضبط ثلاثة من أعضاء التشكيل العصابي والابواب، وتم نقلهم إلى قسم شرطة فيصل.
 
 
تلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، اخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية واسعة بدائرة قسم شرطة فيصل.

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