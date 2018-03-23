ماكرون: يبدو أن دوافع هجوم مدينة تريب كانت إرهابية والتحقيقات جارية







كتب: محمد الأحمدى

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، "يبدو أن دوافع هجوم مدينة تريب كانت إرهابية حتى الآن"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى له عقب حادث احتجاز رهائن فى متجر يو جنوب فرنسا.

وأضاف الرئيس الفرنسى أن المحققون يتابعون البحث عن تفاصيل الهجوم وسيعلنون عن النتائج بعد استكمال التحقيقات.