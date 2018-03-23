video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 05:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون: عملية تسميم سكريبال "اعتداء على سيادة الاتحاد الأوروبى"

الجمعة، 23 مارس 2018 04:11 م
ماكرون: عملية تسميم سكريبال "اعتداء على سيادة الاتحاد الأوروبى" الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون





أ ف ب
إضافة تعليق

وصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الجمعة، تسميم العميل الروسى السابق سيرجى سكريبال في بريطانيا بأنه "اعتداء على السيادة الأوروبية" بعدما أعرب قادة التكتل عن دعمهم لندن التى اتهمت موسكو بالوقوف وراء الهجوم.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفى أعقب قمة للاتحاد الأوروبى فى بروكسل "نرى أن هذا الهجوم يشكل تحديا جديا لأمننا ونعتبره اعتداء على السيادة الأوروبية".

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون: الاتحاد الأوروبى لن يتهاون فى الرد على أى إجراءات تجارية

ماكرون: يبدو أن دوافع هجوم مدينة تريب كانت إرهابية والتحقيقات جارية

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

سكريبال

الجاسوس الروسى




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة