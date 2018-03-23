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الجمعة، 23 مارس 2018 05:28 م
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ماكرون: الاتحاد الأوروبى لن يتهاون فى الرد على أى إجراءات تجارية

الجمعة، 23 مارس 2018 03:59 م
ماكرون: الاتحاد الأوروبى لن يتهاون فى الرد على أى إجراءات تجارية الاتحاد الأوروبى





أ ف ب
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أكد الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة، فى ختام قمة فى بروكسل أن الاتحاد الأوروبى سيرد بقوة فى حال "هوجم" على الصعيد التجارى.

وقال "إذا هوجمنا سنرد دون تهاون" معتبرا أن العفو الموقت من الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم الذى منحه دونالد ترامب للاتحاد الأوروبى "ليس مرضيا" للأوروبيين.

 

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