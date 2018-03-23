ماكرون: الاتحاد الأوروبى لن يتهاون فى الرد على أى إجراءات تجارية







أ ف ب

أكد الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة، فى ختام قمة فى بروكسل أن الاتحاد الأوروبى سيرد بقوة فى حال "هوجم" على الصعيد التجارى.

وقال "إذا هوجمنا سنرد دون تهاون" معتبرا أن العفو الموقت من الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم الذى منحه دونالد ترامب للاتحاد الأوروبى "ليس مرضيا" للأوروبيين.