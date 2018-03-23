ماكرون: الاتحاد الأوروبى لن يتهاون فى الرد على أى إجراءات تجارية

ماكرون: الاتحاد الأوروبى لن يتهاون فى الرد على أى إجراءات تجاريةالجمعة، 23 مارس 2018 03:59 م
الاتحاد الأوروبى
أ ف ب
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أكد الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة، فى ختام قمة فى بروكسل أن الاتحاد الأوروبى سيرد بقوة فى حال "هوجم" على الصعيد التجارى.
وقال "إذا هوجمنا سنرد دون تهاون" معتبرا أن العفو الموقت من الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم الذى منحه دونالد ترامب للاتحاد الأوروبى "ليس مرضيا" للأوروبيين.
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