ماراثون لطلاب الإسكندرية لدعم الانتخابات الرئاسية بالعجمى







الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الجمعة، ماراثون رياضى، تحت رعاية أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحى مدير عام إدارة العجمى التعليمية، والنائب مصطفى جمعة الطلخاوى عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات المديرية والإدارات التعليمية، تحت عنوان "فى حب مصر .. أنت أملنا"، و ذلك فى إطار الفعاليات الرياضية التى تنظمها مديرية التعليم بالإسكندرية دعما للانتخابات الرئاسية.

وشارك فى الماراثون الرياضى قيادات التعليم بإدارة المنتزة وتعليم الإسكندرية وطلابها فى مظاهرة رياضية وطنية بدأت من شارع المينا أمام حى العجمى إلى نهاية نادى ضباط القوات المسلحة والعودة وتزين الطريق بالعبارات الوطنية ورمز النجمة وعوة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، كما شاركت وزارة الصحة والشرطة والإسعاف فى التنظيم والمتابعة لفاعليات المهرجان الرياضى.

وحرصت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية فى كلمتها أمام المشاركين التأكيد على مكانة مصر على مر التاريخ، وصانعة الحضارة ومعدن الشعب الأصيل يظهر فى وقت الشدة والأزمات وأن حان الوقت، لنثبت أن مصر كانت وستظل صانعة للتاريخ، واختتم المهرجان بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب الفائزين والجهات المشاركة.