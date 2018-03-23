مؤتمر لـ"حملة مواطن" ببنى سويف يدعو إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية







بنى سويف أيمن لطفى

نظمت حملة مواطن ببنى سويف مؤتمرا جماهيريا لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثانية، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية أيام 26- 27- 28 مارس الحالى.

ودعا المشاركون فى المؤتمر، الذى أقيم بمدينة ناصر شمال المحافظة، جموع المواطنين للنزول إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس السيسى حتى يكمل مشوار التنمية والقضاء على الإرهاب ويعبر بمصر إلى مرحلة جديدة.

واستعرض المشاركون إنجازات الرئيس السيسى وأبرزها شبكة الطرق، قناة السويس الجديدة، والمناطق الصناعية، ومحطات الكهرباء.