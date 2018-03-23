مؤتمر حاشد لنقابة التمريض للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (صور)

نظمت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، مؤتمرا حاشدا باستاد القاهرة لحث أعضاء نقابة التمريض على المشاركة الإيجابية فى النظام السياسى فى مصر.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك يأتي فى إطار جهود النقابة العامة للتمريض، بالاشتراك مع ائتلاف دعم مصر لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية الفعالة، لافته إلى أنه شارك 1700 من أعضاء النقابة.

خلال اللقاء، دعت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، إلى التمسك بالحق الذى كفله الدستور بالمشاركة الإيجابية.

وقالت نقيب التمريض، إن مصر استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية، بناء بنية تحتية من المشروعات القومية العملاقة التى تمكن مصر من العبور إلى المستقبل، مشيرة إلى أن ما تحقق يتطلب مواطنا واعيا بحقوقه ومتمسكا بها، وقالت: "المشاركة فى مقدمة هذه الحقوق وعلينا جميعا ألا نتقاعس عن القيام بها".