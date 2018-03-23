مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد الرئيس السيسى بمركز أدفو

نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا بمركز ادفو بمحافظة أسوان، لتأييد ودعم الرئيس السيسى فى الانتخابات القادمة.

حيث شهدت ساحة معبد ادفو شمال محافظة أسوان مساء اليوم ، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة بحضور العامرى فاروق وزير الرياضة السابق وقيادات حزب مستقبل وطن كما حضر المؤتمر لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والآلاف من المواطنين بمركز أدفو.

حيث تم خلال فعاليات المؤتمر استعراض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشروعات الكبرى وشبكة الطرق التى تم تدشينها فضلا عن ارتفاع الاحتياطى النقدى وانخفاض معدلات البطالة.

فيما أكد الحاضرون فى المؤتمر على المشاركة بفعالية فى الانتخابات للنزول للادلاء بأصواتهم و دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة ثانية من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية.



