مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد الرئيس السيسى بمركز أدفو

مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد الرئيس السيسى بمركز أدفوالجمعة، 23 مارس 2018 03:00 ص
جانب من المؤتمر
أسوان – صلاح المسن
إضافة تعليق
نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا بمركز ادفو بمحافظة أسوان، لتأييد ودعم الرئيس السيسى فى الانتخابات القادمة.
حيث شهدت ساحة معبد ادفو شمال محافظة أسوان مساء اليوم ، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة بحضور العامرى فاروق وزير الرياضة السابق وقيادات حزب مستقبل وطن كما حضر المؤتمر لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والآلاف من المواطنين بمركز أدفو.
حيث تم خلال فعاليات المؤتمر استعراض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشروعات الكبرى وشبكة الطرق التى تم تدشينها فضلا عن ارتفاع الاحتياطى النقدى وانخفاض معدلات البطالة.
فيما أكد الحاضرون فى المؤتمر على المشاركة بفعالية فى الانتخابات للنزول للادلاء بأصواتهم و دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة ثانية من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة