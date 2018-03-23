مؤتمر الفن الإسلامى لمواجهه التطرف يوصى بإعادة إحياء المنظمة الافريقية للمتاحف







الإسكندرية جاكلين منير

إختتمت اليوم الجمعة، مكتبة الاسكندرية فعاليات مؤتمر الفن الإسلامي في مواجهة التطرف، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة باحثين ومتخصصين من دول عربية وأجنبية

وقال الدكتور خالد عزب، رئيس قطاع الخدمات والمشروعات بمكتبة الإسكندرية، إن المؤتمر أوصى بضرورة إحياء المنظمة الإفريقية للمتاحف وإعادتها للحياة مرة أخرى، لافتا إلى أن المنظمة حاليا معطلة ويجب أن تأخذ مصر المبادرة لقيادة مبادرات التراث والمتاحف في افريقيا التي تعاني من نقص شديد في المتاحف ويجب الحفاظ على التراث الإفريقي

وأضاف " عزب" أنه تم الإتفاق على البدء في بناء اللجنة الدولية لمتاحف الفن الإسلامي من خلال شبكة بدعم المنظمة الدولية للمتاحف، لافتا إلى أن الحضور دعموا أيضا ملف استضافة الإسكندرية لمؤتمر المجلس الدولي للمتاحف والذي تتنافس فيه الإسكندرية مع أوسلو وبراغ ومن المقرر التصويت عليه في منظمة اليونسكو في يونيو المقبل

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية إحياء الفنون الإسلامية ودعمها لمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب الذي دمر العديد من المتاحف خلال السنوات الماضية، بإعتبار أن الفن هو روح الحياة.

وسلم الدكتور خالد عزب شهادات للمشاركين في ورش ممارسة الفن الاسلامي في الواقع والتي شارك فيها ٣٠٠شاب وفتاة من محافظات الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وهي ورشة فن الفسيفساء التي نفذتها الدكتورة هبه حجازي وورشة الزخارف التي نفذها الدكتور عمرو صدقي وورشة الخط العربي التي نفذها الفنان محمد جمعة والدكتور محمد حسن وذكر الدكتور خالد عزب ان الدكتور مصطفي الفقي وجه شكر خاص في ختام الموءتمر الي صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان الذي حرص علي عرض معالم التراث والمشروعات التراثية في المملكة العربية السعودية خاصة مشاريع المتاحف الجارية في المملكة كما وجه الشكر الي المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم الاسيسكو ومديرها الدكتور عبدالعزيز التويجري علي دعمه الموءتمر ونوه الدكتور خالد عزب انه علي هامش الموءتمر وزعت مطبوعات مركز الكويت للفنون الاسلامية علي الحضور والتي قدمت ما تميز به الفن الاسلامي من زخارف والوان وانتاج حرفي دقيق خاصة فن الخط العربي