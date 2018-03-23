لماذا حرمت هيئة النقل العام سكان وسط البلد من الأتوبيس بدورين؟الجمعة، 23 مارس 2018 02:27 م
أتوبيس بدورين - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أشاد الكثير بمجهود هيئة النقل العام بالقاهرة، لطرحها أتوبيس بدورين، لخدمة مواطنى العاصمة، ولعل أول من شاهد الأتوبيس هم سكان منطقة وسط البلد خلال التشغيل التجريبى له وقيامه بأول رحلة بدأت من ميدان عابدين لميدان التحرير والعودة مرة أخرى من شارع باب اللوق.
ويتسائل الكثير من سكان وسط المدينة عن سبب حرمانهم من ركوب الأتوبيس بدورين.. ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية أسباب منع سير الأتوبيس بدورين السير فى وسط المدينة.
1- يعد ارتفاع الاتوبيس هو السبب الرئيسى فى ذلك.
2- وجود عدد كبير من الكبارى المنخفضة الإرتفاع وخاصة كبارى المشاه التى لم تراعى ارتفاع الاتوبيس.
3- وجود أنفاق لا تتسع لمساحة الاتوبيس وارتفاعه.
4- إشارات المرور المعلقة بعرض الطريق فى أغلب شوارع وسط البلد بمستوى منخفض.
5- مرعاة هيئة النقل العام اختيار الخطوط الأكثر كثافة بالسكان.
6- وجود خطوط كثيرة لاتوبيسات هيئة النقل العام العادية تمر من وسط المدينة.
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