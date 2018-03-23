لجنة بمجلس النواب الأمريكى تطلب رسميا شهادة الرئيس التنفيذى لفيسبوك







واشنطن (رويترز)

كتب زعماء لجنة الطاقة والتجارة فى مجلس النواب الأمريكى اليوم الجمعة، دعوة إلى الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك مارك زوكربرج يتحدثون فيها بالتفصيل عن مخاوف جديدة بشأن استخدام شركة التواصل الاجتماعى للبيانات ويطلبون رسميا منه الإدلاء بشهادته فى جلسة مقبلة.

وكتب جريج والدن، وهو جمهورى يرأس اللجنة، وفرانك بالون كبير الديمقراطيين فيها وزعماء آخرين فى اللجنة قائلين "الجلسة ستنظر فى أمر جمع وبيع بيانات شخصية لأكثر من 50 مليون مستخدم لفيسبوك، ربما بدون إبلاغهم أو موافقتهم وبما يخالف سياسة فيسبوك".