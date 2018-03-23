لجنة المراقبة الوزارية لأوبك تجتمع فى السعودية 20 أبريل المقبل

لجنة المراقبة الوزارية لأوبك تجتمع فى السعودية 20 أبريل المقبلالجمعة، 23 مارس 2018 09:14 م
اجتماع منظمة الأوبك -أرشيفية
رويترز
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قال بيان من وزارة الطاقة السعودية اليوم الجمعة، إن اللجنة الوزارية للمراقبة التابعة لأوبك ستجتمع فى مدينة جدة بالسعودية فى العشرين من أبريل المقبل.
واللجنة مكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة، فى مقدمتهم روسيا، لخفض إنتاج الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام الحالى.
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