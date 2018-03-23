لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية تعلن فوز بوتين رسميا بـ 76.6%من الأصوات







كتب محمد تهامى زكى

أعلنت لجنة الانتخابات الروسية، فوز فلاديمير بوتين فى الانتخابات الرئاسية الروسية، بنتيجة 76.69%، بعدد أصوات 56 مليون و430 ألفا و712 ناخبا.

وبحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك نقلا عن بيان اللجنة، فقد شغل المرتبة الثانية المرشح المعارض عن الحزب الشيوعى، بافيل غرودينين، وحصل على 11.77% من أصوات الناخبين، أى 8.659.206 صوتا.

وشغل المرتبة الثالثة المرشح عن الحزب الليبرالى — الديمقراطى، فلاديمير جيرينوفسكي، بنسبة 5.65 % من أصوات الناخبين، أي 4.154.985 صوتا.

أما المرشحة الرئاسية، كسينيا سوبتشاك، فقد شغلت المرتبة الرابعة وحصلت على 1.68 % من أصوات الناخبين إذ صوت لصالحها 1.238.031 شخصا.

واختتمت وثيقة مشروع القرار باعتماد الانتخابات الرئاسية الروسية واعتبارها قائمة.