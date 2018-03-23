لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية تعلن فوز بوتين رسميا بـ 76.6%من الأصوات

لجنة الانتخابات الرئاسية الروسية تعلن فوز بوتين رسميا بـ 76.6%من الأصواتالجمعة، 23 مارس 2018 11:08 ص
بوتين
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق
أعلنت لجنة الانتخابات الروسية، فوز فلاديمير بوتين فى الانتخابات الرئاسية الروسية، بنتيجة 76.69%، بعدد أصوات 56 مليون و430 ألفا و712 ناخبا.
وبحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك نقلا عن بيان اللجنة، فقد شغل المرتبة الثانية المرشح المعارض عن الحزب الشيوعى، بافيل غرودينين، وحصل على 11.77% من أصوات الناخبين، أى 8.659.206 صوتا.
وشغل المرتبة الثالثة المرشح عن الحزب الليبرالى — الديمقراطى، فلاديمير جيرينوفسكي، بنسبة 5.65 % من أصوات الناخبين، أي 4.154.985 صوتا.
أما المرشحة الرئاسية، كسينيا سوبتشاك، فقد شغلت المرتبة الرابعة وحصلت على 1.68 % من أصوات الناخبين إذ صوت لصالحها 1.238.031 شخصا.
واختتمت وثيقة مشروع القرار باعتماد الانتخابات الرئاسية الروسية واعتبارها قائمة.
إضافة تعليق
قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"
قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة