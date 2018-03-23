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لبنان: عدد المرشحين النهائى للانتخابات النيابية أصبح 917 مرشحا

الجمعة، 23 مارس 2018 02:02 ص
لبنان: عدد المرشحين النهائى للانتخابات النيابية أصبح 917 مرشحا الانتخابات اللبنانية- أرشيفية





أ ش أ
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 أعلنت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين فى وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، أن عدد المرشحين النهائى للانتخابات النيابية أصبح 917 مرشحا، لافتة إلى أنه تم حتى الآن تسجيل انسحاب 58 مرشحا


وأشارت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين فى وزارة الداخلية اللبنانية فى بيان، الخميس، أن المهلة النهائية لتسجيل اللوائح تنتهى منتصف ليل الإثنين 26 مارس الجاري
 

 

 

 


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