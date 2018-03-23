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لافروف: سياسة ترامب تتجه نحو تطبيع العلاقات مع روسيا

الجمعة، 23 مارس 2018 12:13 م
لافروف: سياسة ترامب تتجه نحو تطبيع العلاقات مع روسيا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف





موسكو (أ ش أ)
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتجه نحو تطبيع العلاقات الأمريكية الروسية.

وقال لافروف اليوم  الجمعة،  إن سياسة الرئيس ترامب بغض النظر عن أى شىء، تتجه نحو تطبيع العلاقات مع روسيا وإقامة التعاون الذى يصب فى مصلحة الجميع".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد هنأ يوم الثلاثاء الماضى - خلال اتصال هاتفى - الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بفوزه فى الانتخابات الرئاسية، وأكد الرئيسان سعيهما لتنسيق الجهود فى مجال الحد من سباق التسلح وتعزيز التعاون الاستراتيجى ومحاربة الإرهاب.

وأشار بوتين وترامب - خلال الاتصال- إلى ضرورة التوصل إلى تسوية للوضع فى سوريا والنزاع فى أوكرانيا، وأعربا عن ارتياحهما لخفض التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ، بالإضافة إلى بحث تطوير المزيد من الاتصالات الثنائية وإيلاء اهتمام خاص لمسألة عقد اجتماع قمة محتمل بينهما.

 


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