لاتفيا: سنطرد "دبلوماسيا روسيا على الأقل" بسبب قضية الجاسوس الروسى







أ ف ب

أعلنت وزارة خارجية لاتفيا أنها تعتزم طرد "دبلوماسى أو أكثر" من السفارة الروسية فى ريجا متورطين فى نشاطات تجسس، وذلك فى إطار الرد على قضية تسميم الجاسوس الروسى فى بريطانيا.

وصرح المتحدث باسم الوزارة جينتس جيجرمانيس أنه سيتم إعطاء إيضاحات حول القرار الاثنين، وتصبح لاتفيا بذلك الدولة الأولى بعد بريطانيا التى تعلن إجراء طرد دبلوماسيين بينما قالت دول أوروبية عدة الجمعة فى بروكسل أنها يمكن أن تتخذ إجراءات مشابهة ردا على تسميم سيرجى سكريبال فى انجلترا.