كيف نفذت الحكومة خطتها لزيادة المساحات المنزرعة من القمح × 10 معلومات







كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع" عدد من الإجراءات التى نفذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال موسم زراعة القمح المحلى وأدت إلى زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح بخلاف المستهدف زراعته.

1- تنفيذ الخريطة الصنفية لتقاوى المحصول التى تناسبت مع طبيعية كل محافظة.

2- توفير تقاوى قمح معتمدة مباشرة والغاء المسجل لمليون فدان تساهم فى زيادة الانتاج من 3 إلى 5 إردب فى الفدان الواحد.

3- تكثيف أعمال الحملة القومية للقمح التى تجوب قرى ومراكز المحافظات.

5- توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة واختيار التقاوى المناسبة للحفاظ على درجة النقاوة.

6- التوسع فى زراعة القمح بنظام "مصاطب" تزيد الإنتاج الكلى من القمح.

7- توفير جميع مستلزمات الإنتاج وتوزيع الأسمدة على الطبيعة.

8- منح المقررات للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.

9- نشر الأصناف الجديدة التى اعتمدت مؤخرا وتمتاز بإنتاجيتها العالية ومقاومة للأمراض .