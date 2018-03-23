كيف نفذت الحكومة خطتها لزيادة المساحات المنزرعة من القمح × 10 معلومات

كيف نفذت الحكومة خطتها لزيادة المساحات المنزرعة من القمح × 10 معلوماتالجمعة، 23 مارس 2018 07:00 م
زراعات القمح - أرشيفية
كتب عز النوبى
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ينشر "اليوم السابع" عدد من الإجراءات التى نفذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال موسم زراعة القمح المحلى وأدت إلى زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح بخلاف المستهدف زراعته.
1- تنفيذ الخريطة الصنفية لتقاوى المحصول التى تناسبت مع طبيعية كل محافظة.
2- توفير تقاوى قمح معتمدة مباشرة والغاء المسجل لمليون فدان تساهم فى زيادة الانتاج من 3 إلى 5 إردب فى الفدان الواحد.
3- تكثيف أعمال الحملة القومية للقمح التى تجوب قرى ومراكز المحافظات.
5- توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة واختيار التقاوى المناسبة للحفاظ على درجة النقاوة.
6- التوسع فى زراعة القمح بنظام "مصاطب" تزيد الإنتاج الكلى من القمح.
7- توفير جميع مستلزمات الإنتاج وتوزيع الأسمدة على الطبيعة.
8- منح المقررات للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.
9- نشر الأصناف الجديدة التى اعتمدت مؤخرا وتمتاز بإنتاجيتها العالية ومقاومة للأمراض .
10- استبعاد الأصناف التى ضعفت قدرتها على مقاومة الأمراض نتيجة التغيرات المناخية المختلفة.
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