كوريا الجنوبية وفيتنام تتفقان على زيادة التبادل التجارى لـ100 مليار دولار

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التقى الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه إن"، اليوم الجمعة، نظيره الفيتنامى تران داى كوانج، خلال زياته إلى العاصمة الفيتنامية هانوى واعتمدا بيانا مشتركا للمستقبل بين البلدين يطرح سبل التعاون والرؤية المستقبلية للعلاقات الثنائية التى تحتفل بالذكرى السنوية الـ25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الرئيسين اتفاقا على العمل معا لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020، بالإضافة إلى تعميق العلاقات الدبلوماسية وتعزيز التعاون الإنمائى.

ومن جانبه، أعرب "مون"، عن رغبته فى أن تسفر جولته للعاصمة الفيتنامية هانوى التى تعد الأولى من نوعها إلى دولة أجنبية خلال العام الجارى إلى ترقية علاقات الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين البلدين، وأكد الرئيسان ضرورة المضى قدما فى العلاقات بين الكوريتين والحل السلمى فى القضية النووية الكورية الشمالية وإحلال السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية، فيما دعا الرئيس الكورى الجنوبى نظيره الفيتنامى إلى زيارة كوريا الجنوبية وقد قبل الرئيس الفيتنامى هذه الدعوة.