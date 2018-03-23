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الجمعة، 23 مارس 2018 02:22 م
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كوريا الجنوبية تعلن عن خطة تهدف إلى تقليل ساعات العمل للموظفين

الجمعة، 23 مارس 2018 01:34 م
كوريا الجنوبية تعلن عن خطة تهدف إلى تقليل ساعات العمل للموظفين موظفين - أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن خطة سيتم تنفيذها على 3 مراحل تهدف إلى إجبار الموظفين على مغادرة أماكن العمل فى أوقات الدوام الرسمية، وتقليل عدد ساعات العمل الإضافية فى القطاع العام.

وذكرت الحكومة الكورية - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) - أنه وفقا للخطة الكورية الجديدة سيتم إغلاق أجهزة الكمبيوتر بشكل أوتوماتيكى، يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة الثامنة مساء، ليتمكن الموظفون من الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بعيدا عن توتر وضغط العمل.

وأشارت الحكومة إلى أن انطلاق العمل بالخطة سيكون يوم 23 مارس فى مبنى بلدية سول، وبحسب تقارير محلية فإن الموظف الكورى يعانى خللا فى قدرته على خلق توازن بين عمله واستمتاعه بحياته، إذ يعمل الموظف الحكومى فى كوريا الجنوبية أكثر من 2700 ساعة سنويا فى المتوسط، وهو معدل مرتفع للغاية بالمقارنة مع الموظفين الحكوميين فى بقية الدول المتقدمة.


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