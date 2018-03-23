"كلنا معك" من أجل مصر بكفر الشيخ تنظم أخر مؤتمر جماهيري لتأييد السيسي

"كلنا معك" من أجل مصر بكفر الشيخ تنظم أخر مؤتمر جماهيري لتأييد السيسيالجمعة، 23 مارس 2018 12:44 ص
كفرالشيخ- محمد سليمان
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نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفر الشيخ، أخر مؤتمراتها الجماهيرية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرشح رئاسة الجمهورية، وذلك قبل بدءالصمت الانتخابي ، غدا السبت ، والذي يستمر خلال فترة الانتخابات، حيث عقد المؤتمر تحت رعاية اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، برئاسة الدكتور الغمري الشوادفي، أمين تنظيم حملة كلنا معاك من أجل مصر بكفرالشيخ.
حضر المؤتمر الدكتور الغمري الشوادفي، أمين التنظيم بحملة كلنا معاك من أجل مصر، وأحمد جعفر ، الأمين العام المساعد للحملة، وعلاء عبدالله، أمين عام الإعلام بحملة كلنا معاك من أجل مصر، والنواب أيمن عبدالله، نائب دائرة بيلا والحامول، والدكتور خالد هلالي، نائب الرياض، والدكتورة مني عبدالعاطي، نائبة كفرالشيخ، والمهندس فوزي الرفاعي، عضو مجلسالشوري السابق، واللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة بيلا، والدكتور سعد الزنط الخبير الإستراتيجي أبن مركز بيلا، وعمرو سعدة رئيس رابطة الصحفيين بكفرالشيخ، والإعلامي زايد الزاهدكبير المزيعين بالقناة السادسة، ومحمد العافي عضو الأمانة العامة للإعلام بالحملة، وأعضاء الأمانة العامة لحملة كلنا معاك بالمحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية كما حضر أكثر من 5 ألاف مواطن من أبناء مدينة بيلا والقرى التابعة لها من بينهم عدد كبير من السيدات بكفرالشيخ.
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