"كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مسيرة تأييد للسيسي بأسوان

نظمت حملة " كلنا معاك من أجل مصر" ببندر أسوان، مسيرة بالسيارات والخيول رافعين أعلام مصر وصور السيسى وعلى أنغام المزمار البلدى، تأييداً للرئيس عبد الفتاح السيسى وحث المواطنين على الخروج والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة أيام 26 و27 28 مارس الجارى قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابى.

انطلقت المسيرة لتطوف شوارع أسوان بداية من مسجد الطابية بوسط مدينة أسوان مروراً بميدان الشهداء بمحطة أسوان والعودة مرة أخرى بكورنيش النيل.

وقال إسلام عبد الناصر، منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر، أن هدفنا واضح بتأييد الرئيس السيسى الذى يستحق أن نقف خلفه ليقود مصر فى ولاية رئاسية ثانية ليكمل معنا مسيرة التنمية التى بدأها ونسير بخطوات جيدة إلى الأمام، وندعو المواطنين للاحتشاد والنزول بكثافة على صناديق الانتخابات الذى يُعد غرس ديمقراطى جديد هام فى تاريخ مصر الحديثة.