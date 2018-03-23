"كلنا معاك" تختتم مؤتمرات دعم السيسي باحتفالية ضخمة بالصالة المغطاة







كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد منظور، المُنسق العام ورئيس حملة "كلنا معاك من أجل مصر" الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية ورئيس مجلس إدارة جمعية "من أجل مصر" للتنمية الإدارية والاجتماعية اختتام مؤتمرات الحملة استعدادًا لماراثون الانتخابات الرئاسية والمُقرر إجرائها أيام 26 و27 و28 من الشهر الجاري.

وقال منظور في بيان له، إن الحملة نظمت اليوم الجمعة احتفالية كبرى بالصالة المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والبرلمانية والإعلامية والفنية والأدبية، مؤكدًا أن الحملة نظمت ما لا يقل عن 400 مؤتمر قبل إعلان ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمُطالبته بخوض الانتخابات وجمعت 11 مليون استمارة توقيع من المصريين بمختلف محافظات الجمهورية لدعمه في السباق الرئاسي.

وأكد منظور، أنه بعد إعلان ترشح الرئيس نظمت الحملة 350 مؤتمر لحث المصريين على دعمه في الانتخابات بعد الإنجازات العملاقة التى حققها خلال فترة رئاسته الأولى، وأن جموع الشعب المصرى يثق فى قدرات الرئيس واستراتيجية تفكيره لعبوره بالبلاد لبر الأمان.