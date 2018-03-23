قوات الأمن العراقية تعتقل 5 إرهابيين فى تكريت وبعقوبة

قوات الأمن العراقية تعتقل 5 إرهابيين فى تكريت وبعقوبةالجمعة، 23 مارس 2018 11:49 ص
قوات الأمن العراقية
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الجمعة اعتقال عنصرين ينتميان لتنظيم (داعش) بكمين فى سيطرة أمنية شمالى تكريت.
وقالت المديرية - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية فى قيادة عمليات صلاح الدين ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين فى كمين محكم نصب لهما فى سيطرة أبو عكرب بتكريت فى محافظة صلاح الدين".
وفى مدينة بعقوبة، أعلنت اللجنة الأمنية فى مجلس ديالى، اعتقال ثلاثة مطلوبين بتهمة "الإرهاب" فى عملية جرت فى مدينة بعقوبة وضواحيها.
وقال رئيس اللجنة صادق الحسينى "إن قوات أمنية مشتركة اعتقلت ثلاثة مطلوبين بتهمة الإرهاب فى عمليات جرت فى بعقوبة ووضواحيها"، مضيفا أن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز أمنى للتحقيق.
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