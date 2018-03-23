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قافلة طبية للكشف على 1600 حالة بقرية العيساوية فى سوهاج

الجمعة، 23 مارس 2018 04:24 م
قافلة طبية للكشف على 1600 حالة بقرية العيساوية فى سوهاج قافلة طبية - أرشيفية





سوهاج محمود مقبول
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تفقد اليوم الجمعة، الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة القافلة الطبية التوعوية البيئية الشاملة المقامة بقرية العيساوية شرق، والتى تنظمها كلية الصيدلة جامعة سوهاج، ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تنظمها الكلية تحت عنوان "كن عونا".

ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بالمجهودات المبذولة من جامعة سوهاج وكليات الطب والصيدلة والطب البيطرى والتمريض، وتعاونهم المستمر مع المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين ودعم المنظومة الصحية والبيطرية بسوهاج.

وأوضح المحافظ، أن الجامعة لها دور مهم كشريك للتنمية بمحافظة سوهاج، من خلال استخدام خبرات وإمكانات الجامعة لنقلها للمجتمع خارج أسوارها، للنهوض بمصر للمستوى الأفضل، وذكر أن تنظيم هذه القوافل يصب فى خدمة أهالى المحافظة بمحل إقامتهم فى القرى والنجوع، وبدعم كامل من ديوان عام المحافظة.

وأضاف أن القافلة قامت اليوم بإجراء عدد كبير من الكشوف والفحوصات الطبية على المواطنين بالقرية، وأن هناك استمرارية فى مثل تلك القوافل على مستوى المحافظة، وخاصة القرى الأكثر احتياجا، ونحن الأن فى مرحلة مهمة من تاريخ مصر ويجب على كل مسئول أن يترك مكتبه وينزل إلى الشارع إلى القرى والنجوع ويشعر بما يشعر به المواطن البسيط، ويحاول بكل السبل الموجودة والمتاحة أن يقدم له الخدمة ليعلم المواطن أنه دائما فى عين وقلب الحكومة.

أما الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فقد أكد أن القافلة اليوم قد قامت بتوقيع الكشفت على ما يقرب من 1600 حالة، وقامت بتحويل بعضها إلى المستشفى الجامعى لإجراء بعض الفحوصات والأشعة اللازمة، وأن هذه القافلة إحدى الخدمات التى تقدمها الجامعة إلى المجتمع الخارجى، إحساسا منها بواجبها نحو الشعب السوهاجى، وحرصا منا ان نصل اليهم في أماكنهم لتقديم الرعاية المتكاملة لهم.

 


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