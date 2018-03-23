فيديو.. وكيل البرلمان من مطروح: كل صوت انتخابى هو طلقة فى قلب أعداء الوطن







مطروح _ حسن مشالي

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هذا الرجل قدم العديد من الإنجازات والمشروعات، فقد قدم ما يزيد، عن 12 ألف مشروع، من أجل التنمية، وكان لمطروح نصيب الأسد منها، متمنيا من هذا الشعب الطيب، أن تكون نسبة تصويته كبيرة.

وأشار وهدان، إلى أن نسبة مشاركة السيدات فى مؤتمر اليوم، دليل على وعيهن، فمصر عندما تكون فى محنة، دائما أبنائها يكون لهم وقفة مع الوطن، خاصة أبناء القبائل والحدود، لهم مواقف فارقة لصالح الوطن.

وأضاف،:"هناك مؤامرة تحاك ضد الوطن، وسبقنا المصريون فى الخارج بتسطير ملحمة لإثبات أن المصريين ملتفون حول الرئيس وقالوا كلمتهم، واليوم يجب أن نكون على قلب رجل واحد، ونؤيد الرئيس السيسي، فالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تأتى من أجل البقاء، نحن نسطر تاريخ مصر الحديث، أسمى أنواع الحرية والديمقراطية، بالنزول بعد ثورتين عانت مصر بعدهما من انقطاع الكهرباء وافتقاد الأمن، واستطعنا بالرئيس السيسي، خلال 4 سنوات، من الشعور بالأمن والإنجاز، والاستقرار فاستطاع خلال 4 سنوات تحقيق إعجاز لا يمكن رئيس غيره تحقيقه فى 20 سنة".

وتابع وهدان،:" أبناء سيناء يعطون دروسا للجميع، وأقول لأبناء الشهداء، أنتم قدمتم الكثير من أجل الوطن، فقد قدم أهاليكم دماءهم، وأعمارهم، وسنشارك خلال فى الانتخابات، من أجل رد الجميل، فكل صوت فى الانتخابات، هو طلقة فى قلب أعداء الوطن"، مطالبا شباب مصر بألا ينساقوا لمن يلعب بعقولهم.