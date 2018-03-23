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فيديو وصور.. "من أجل مصر": تسكين 28 ألف مندوب بجميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية

الجمعة، 23 مارس 2018 06:43 م
فيديو وصور.. "من أجل مصر": تسكين 28 ألف مندوب بجميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية جانب من المؤتمر





كتب محمد صبحى - تصوير حسام عاطف
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توجه محمد هيبة القيادى بحملة كلنا معاك من أجل مصر، بالشكر إلى جميع المنضمين بالحملة، موضحاً أن منذ تشكيل الحملة فى نوفمبر 2017 استطاعوا أن يكون لديهم شكل تنظيمى على أعلى مستوى سواء المحافظات أو الأقسام والمراكز، وجميع المربعات، كما توجه بالشكر لأمانة ذوى القدرات الخاصة الموجودة على مستوى كل الأمانات التنظيمية.

وأضاف فى كلمته بالمؤتمر الختامى لحملة كلنا معاك من أجل مصر المنعقد الآن بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، "عقدنا 392 مؤتمر جماهيرى على مستوى المحافظات وبإخلاصكم تمكنا من الوصول إلى كل قرية ونجع، وكلنا أيام الحملة الانتخابية كنا مسلحين بإنجازات الرئيس السيسى، خاصة وأن الدولة كانت على شفا حفرة، ولكن بفضل ربنا والسيسى استطاعت هذه الدولة أن تعود مرة أخرى وتقف مرة أخرى وأصبح لها هيبة بفضل الرجل المخلص السيسى الذى انتشل البلد وأعادها لنا".

 

وتابع هيبة: "علينا أن نخاف على الوطن خاصة وان مصر الدولة الوحيدة المستقرة وعليتا أن نحافظ على مصر ولكم أن تفتخروا أنه بفضل القيادة السياسية الجيش المصرى سيحتل المرتبة العاشرة بين العالم ولكم أن تشاهدوا إنجازات الكهرباء التى أصبحت تشهد فائض وستجعل المستثمرين يدخلوا فى استثمارات بمصر وتفتح مجال لتشغيل الشباب".

 

واستطرد القيادى بحملة كلنا معاك من أجل مصر: ""على المستوى العالمى عند اتخاذ أى قرار يتم وضع مصر فى الحسبان، وحضرنا اليوم لنبايع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونازلين الانتخابات حتى نقول للعالم أن الشعب النصرى على قلب رجل واحد وهو الرئيس السيسى".

 

وأكد محمد هيبه القيادى بحملة كلنا معاك من أجل مصر، أن الحملة انتهت من تسكين ما يزيد عن 28 ألف مندوب أصلى واحتياطى بجميع اللجان الانتخابية على مستوى جميع المحافظات، وتم الانتهاء من توفير سبل الإعاشة والاتصالات وأصبحنا جاهزين لهذه الانتخابات.

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (1)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (2)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (3)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (4)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (5)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (6)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (7)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (8)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (9)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (10)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (11)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (12)

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (13)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (14)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (15)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (16)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (17)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (18)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (19)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (20)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (21)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (22)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (23)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (24)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (25)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (26)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (27)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (28)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (29)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (30)

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (31)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (32)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (33)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (34)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (35)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (36)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (37)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (38)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (39)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (40)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (41)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (42)
 

 

مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر (43)
 

 


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