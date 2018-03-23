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فيديو وصور.. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا لتأييد السيسي بقرية الأبطال بالإسماعيلية

الجمعة، 23 مارس 2018 06:35 م
فيديو وصور.. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا لتأييد السيسي بقرية الأبطال بالإسماعيلية مستقبل وطن ينظم مؤتمر لتأييد الرئيس بقرية الابطال





الإسماعيلية - صبرى غانم
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عقد حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية "أمانة القنطرة شرق وقرية الأبطال" مؤتمرا جماهيريا لتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية بقرية السلام بالقنطرة شرق قناة السويس بالإسماعيلية.

 

حضر المؤتمر محمد طلبة امين حزب مستقبل وطن بمنطقة القناة وسيناء وكبار العائلات وشيوخ وعواقل القبائل المؤثرين فى خروج الناخبين من أقاربهم وأبناء قبائلهم والعشرات من قرى السلام والأحرار والأبطال بشرق قناة السويس.

 

كما تم مناقشة خطة حزب مستقبل وطن فى الأسبوع الأخير قبل الانتخابات ومناقشة خطة التمركز لتوضيح وشرح إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى على أرض الواقع.

 

وطالب أمين قطاع القناة وسيناء بحزب مستقبل وطن من الحاضرين بضرورة الخروج يوم 26و27و28 مارس الجارى أمام اللجان الانتخابية كما طالب الحضور بضرورة الحشد أمام اللجان وأن كل موطن موجود باللقاء عليه أن يقوم باصطحاب جيرانه وأقاربه للذهاب بهم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات من أجل مصر ومن أجل أن تظل مصر مرفوعة الرأس أمام العالم.

 

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مؤتمر-تاييد-الرئيس-السيسى-بقرية-الابطال-(15)
 

 

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