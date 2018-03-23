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فيديو وصور.. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد السيسي بجنوب سيناء

الجمعة، 23 مارس 2018 07:51 م
فيديو وصور.. مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد السيسي بجنوب سيناء مؤتمر تاييد السيسى بجنوب سيناء





جنوب سيناء- فايزة مرسال وصبرى غانم
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عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء مؤتمرا جماهيريا لتأييد الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية وذلك بمركز رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

بحضور المهندس أحمد صبرى، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن ومحمد طلبة أمين قطاع منطقة القناة وسيناء بحزب مستقبل وطن وسيد عطية أمين الحزب بجنوب سيناء وهدى صابر أمينة المرأة بجنوب سيناء بالحزب والمستشار محمد عوض أمين حزب مستقبل وطن بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية وكبار العائلات وشيوخ وعواقل القبائل ورجال الدين والأوقاف بمحافظة جنوب سيناء.

 

كما حضر المؤتمر عبدالرازق عثمان مدير الإدارة التعليمية برأس سدر ونبيل أبوالعطا موجه عام بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء وعلى بدير موده عام بالتربية والتعليم وأحمد حماد مدير إدارة الشئون الاجتماعية برأس سدر.

وبدء المؤتمر بالسلام الوطنى ثم بالوقوف دقيقة حدادا على ارواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة ثم قراءة القرآن الكريم.

وخلال المؤتمر تم استعراض الانجازات والمشروعات القومية والتنموية التى تحققت على ارض محافظة الاسماعيليةخلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى.

وأكد جميع المشاركون فى المؤتمر على حتمية النزول إلى لجان الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد له 26و27و28 من مارس الجارى للمشاركة الحقيقية فى اختيار الرئيس واستكمال حقه فى الممارسة الديمقراطية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتكملة مسيرة التنمية والبناء لمصر الجديدة موجهين رسالة للعالم أجمع أننا كمصريون جميعا على قلب رجل واحد فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه مصر على كافة المستويات ومؤكدين على مدى وعى الشعب المصرى العريق.

وطالب امين قطاع القناة وسيناء بحزب مستقبل وطن من الحاضرين بضرورة الخروج يوم 26و27و28 مارس الجارى أمام اللجان الانتخابية كما طالب الحضور بضرورة الحشد امام اللجان وان كل موطن موجود باللقاء عليه أن يقوم باصطحاب جيرانه وأقاربه للذهاب بهم للادلاء باصواتهم فى الانتخابات من اجل مصر ومن اجل أن تظل مصر مرفوعة الرأس أمام العالم.

وجدد الحاضرين الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية واعلنوا تأييدهم للرئيس الوطنى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

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