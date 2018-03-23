فيديو وصور.. حزب مستقبل وطن يبدأ فعاليات مؤتمر دعم السيسي بترديد النشيط الوطنى

فيديو وصور.. حزب مستقبل وطن يبدأ فعاليات مؤتمر دعم السيسي بترديد النشيط الوطنىالجمعة، 23 مارس 2018 07:54 م
حزب مستقبل وطن يبدأ فعاليات مؤتمر دعم السيسي
قنا - وائل محمد
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بدأ أعضاء حزب مستقبل وطن فعاليات المؤتمر الحاشد لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية.
ويأتى ذلك فى إطار خطة حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس فى الانتخابات الرئاسية، وإيمانا من الحزب بضرورة المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأدى الجماهير الحاضرة للمؤتمر السلام الجمهورى وسط مشاركة كبيرة من قيادات الحزب وأعضاء مجلس البرلمان ورئيس حزب مستقبل وطن للمشاركة فى الفعالية.
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