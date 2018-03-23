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فيديو وصور.. تكريم أسر شهداء القوات المسلحة بنادى أحمد عرابى بالشرقية

الجمعة، 23 مارس 2018 08:14 م
فيديو وصور.. تكريم أسر شهداء القوات المسلحة بنادى أحمد عرابى بالشرقية





الشرقية-فتحية الديب
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نظمت جمعية" الحياة لحماية البيئة وتنمية المجتمع" برئاسة المستشار وليد عنان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، مساء اليوم، احتفالية بنادى أحمد عرابى للقوات المسلحة، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لتكريم أسر شهداء الواجب الوطنى من أبناء القوات المسلحة المصرية، الذين قدموا نموذجا يحتذى به فى الفداء والتضحية بالنفس تاركين لأسرهم تاريخا مشرفا من البطولة والفداء.

حضر الحفل العميد مصطفى يسرى، عضو مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس النواب اللواء حسن السيد، والعميد خالد العراقى، والنائبة فايقة فهيم، ورجل الأعمال ماجد عاشور، وعدد من القيادات التنفيذية وعدد من الصحفيين والإعلاميين من بينهم الكاتب الصحفى بشير حسن.

 

بدأ الحفل بعزف السلام الوطنى، وتحدث الحضور عن الدور البطولى المشرف لشهداء الواجب الواطنى، وتخلل الحفل فقرات للأطفال مثل فقرة الساحر والأراجوز، لرسم البسمة على وجوه أطفال الشهداء.

 

وتم تكريم كل من الشهداء " كيرلس فاضل حليم" شهيد كمين كوم الكراديس، والشهيد" ثروت محمد سليمان" شهيد مذبحة رفح الأولى، والشهيد "محمد أحمد حسن" شهيد كمين الشيخ زويد، والشهداء "أحمد مختار صالح و" محمد زكريا إبراهيم، وإسلام عصام الدين، وصابر أحمد محمد، و" أحمد عدوى السيد، وحمادة عيد أحمد، ومحمد أحمد مهدى، ومحمد مراد محمد، وإسماعيل محمد محمد، وإسلام محمد محمد السيد، وأمير محمد مصطفى، وعاطف إسماعيل إبراهيم وإبراهيم رمضان محمد وعوضين إبراهيم عوضين، وأحمد عصمت محمد، شهداء تأمين وحماية الوطن، وأحمد إسماعيل محمد شهيد كمين الشيخ زويد، وقام ممثلين من أسرهم باستلام شهادات التكريم، معبرين عن شكرهم للقائمين على الحفل.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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