فيديو.. مواقف إنسانية للرئيس السيسى مع فئات الشعب المختلفة







كتب محمد تهامى زكى

نشرت الصفحة الرسمية لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقطع فيديو لأهم المقتطفات التى تبرز إنسانية الرئيس مع مختلف أطياف وفئات الشعب.

ويظهر الفيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تعامل الإنسانى مع أمهات وأطفال الشهداء من رجال الجيش والشرطة، وأيضا اهتمامه بتكريم المرأة.