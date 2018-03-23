فيديو.. مفتى الجمهورية يتحدث عن نفحات شهر رجب ويوجه رسالة للجندى المصرى







كتب أيمن رمضان

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على الإكثار فى العبادات والطاعات خلال شهر رجب المبارك نظراً لما فيه من نفحات، وتابع:" ربما تصيب أحد نفحة من نفحات هذا الزمان فلا يشقى بعدها أبداً..الزمن له فضل وكذلك المكان والإنسان"، موضحاً أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كافة إلا أنه فضل مكة وجعل الصلاة فى البيت الحرام لها أجر مضاعف عن أى مكان آخر.

وأضاف علام، خلال حواره ببرنامج "حوار المفتى"، عبر فضائية "ON live"، أن الزمان أيضاً محسب لدى الله وسوف يسأل عباده عن عمرهم فيما أفنوه وعلى الإنسان أن يستفيد بكل لحظة ودقيقة فى حياته، وتابع:" لكن بعض الأزمان أفضل من بعضها البعض تماماً كالأيام المقبلين عليها مثل شهر رجب وشعبان ورمضان فعلى الإنسان أن يكثر فيها من العبادة بكل أنواعها من ذكر وصوم وذكر وقراءة قرآن وصلام وسلام على الرسول الكريم، مشددا على ضرورة أن يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين والإحسان إلى الجار والناس أجمعين.

وأوضح مفتى الجمهورية، أننا أمام زمن مفضل عند الله سبحانه وتعالى وعلينا ألا نضيعه ولا نستفيد مما فيه من أجر، وتابع:" الأنبياء هم وصفوة الخلق ولكن الله فضل النبى محمد على الأنبياء والخلق أجمعين".

واستكمل المفتى حديثه قائلاً:"الشهداء مفضلين عند الله ونحن نحارب أفكار وإرهابيين ليسوا على حق ..ونقول لهذا الجندى الباسل أنت الآن فى زمن مفضل ومكان مفضل وفى غاية مفضلة ونبيلة وشريفة ونحن معك فى هذا.. بل وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون فى رتبتك أيها الجندى الذى يدافع عن مقدراتنا وشرفنا وعرضنا وديننا ووطننا .. أنت أيها الجندى فى رتبة عالية جداً.. فمن مات من الجنود فهو فى سبيل رسالة نبيلة وشريفة ولذلك هم فى رتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى".