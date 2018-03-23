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فيديو.. مؤتمر حاشد لكبار عائلات العريش لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة

الجمعة، 23 مارس 2018 06:30 م
فيديو.. مؤتمر حاشد لكبار عائلات العريش لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة مؤتمر حاشد لكبار عائلات العريش لدعم السيسي





كتب - عزوز الديب
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نظم عدد من رموز قبائل شمال وجنوب سيناء مؤتمرا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى وترشيحه إلى فترة رئاسة ثانية.
 
وقال رجل الأعمال علوى عليان أحد رموز قبائل شمال سيناء، أن الإنجازات التى تمت خلال الـ3 سنوات الماضية من مشروعات قومية كبيرة، أعادت مصر إلى خريطة العالم مرة أخرى، وسنرى إنجازات كبرى أخرى خلال السنوات الأربع التالية.
 
وأضاف عماد عليان أحد أبناء قبيلة بنى فخر وأبناء عائلة عليان من شمال سيناء: أن دعمنا لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية تأتى من إحداث طفرة حقيقة من خلال المشروعات القومية فى كافة المجالات، وذلك من خلال تأسيس البنية التحتية وشبكة الطرق وبناء مشروعات سكنية عمالقة والاهتمام بالشباب وخلق فرص عمل جديدة لهم، هذا بالإضافة إلى الدور العظيم الذى يقوم به الجيش المصرى فى القضاء على الإرهاب.
 
وقد أقيم المؤتمر فى مدينة السلام تحت شعار "السيسى رئيس مصر لاستكمال مسيرة النهضة والتنمية، وحضر المؤتمر حشود من المواطنين وكبار عائلات العريش لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

الانتخابات الرئاسية

نهضة مصر

العلامات الرئيس عبد الفتاح السيسى

نهضة مصر




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