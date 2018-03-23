فيديو.. سورى للمصريين بمؤتمر لدعم السيسى بالقاهرة: "تملكون وطنا فحافظوا عليه"







كتب محمد صبحى - تصوير أشرف فوزى

قال المهندس السورى سمير شقير، أحد المشاركين بالمؤتمر الختامى لحملة "يلا سيسى"، إنه لا يملك صوتا انتخابيا فى مصر، متابعا: "نؤيد وندعم الرئيس السيسي ونحن نعمل بقوة للنهوض بالاقتصاد المصرى من خلال المشروعات داخل مصر"، داعيا المصريين إلى الحفاظ على وطنهم.



وأضاف شقير، خلال كلمة له بالمؤتمر الختامى الذى تنظمه حملة "يلا سيسى" والمنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى احتوى شباب العالم فى منتدى الشباب العالمى، ونحن نريد أن نفخر بكلمة "صنع فى مصر"، من خلال التوسع فى إقامة المشروعات.





وتابع: "من المعلوم وجود مشاكل فى مجالات مختلفة وتلك المشاكل موجودة داخل جميع البلاد، لكن أود أن أوجه كلمة للشاب المصرى"، قائلا: "أنتم تملكون وطنا فحافظوا عليه".

فيما أدى المطرب الشاب مينا فهمى الأغنية الخاصة بالحملة بعنوان "يلا سيسي"، خلال المؤتمر.



































































































