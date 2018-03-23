فيديو.. جار قاتل ابنته بسبب وجبة طعام: "أدواته فى التعذيب كانت شاكوش ومفك"







كتب أحمد إسماعيل

كشف شريف صلاح صاحب كافيه وجار الأب قاتل ابنته 6 سنوات بسبب وجبة طعام، عن مفاجأة مؤكدا أن الأخت الوسطى 4 سنوات للطفلة الضحية، حضرت مع رجال المباحث ودخلت المطبخ وأحضرت أدوات التعذيب التى تستخدم فى الاعتداء عليهم، ومنها عصا مقشة وشاكوش، ومفك كان يستخدمه فى تعذبيهم وتخريم أجسادهم، وعندما كان الجيران يعاتبون زوجته على الاعتداء على البنات تقول لهم كانت بتتبول على نفسها.

روى شريف تفاصيل واقعة إنقاذ الطفلة الضحية بعد إلقاء أبيها لها من البلكونة بالدور الرابع منذ 4 شهور.

قال شريف فى حديثه لـ"اليوم السابع"،عندما سألنا أبيها قال كنت نام، وهى وقعت وحدها ، وروى بداية الواقعة قائلا، أنا كنت فى شقتى الاتجاه المقابل لهم وشاهدت الطفلة وهى على سور البلكونة وتمسك فى حبال الغسيل ، وعلى الفور نزلت بسرعة وتمكنت بمساعدة الأهالى من التقاطها بعد سقوطها من البلكونة .

من جانبها قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، برئاسة المستشار إسلام شكرى، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس صاحب محل علافة وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتعذيب ابنته الطفلة ذات خمس سنوات حتى الموت، فى محاولة لتأديبها بسبب تناولها وجبة غداء أعدتها زوجته له.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الطفلة الضحية التى عثر على جثتها بمنطقة الخليفة، لبيان سبب الوفاة، وكلفت الطبيب الشرعى بإعداد تقرير فنى حول الصفة التشريحية للجثمان، وطلبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.