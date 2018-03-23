فيديو.. القبض على الراكب بطل واقعة تدخين الشيشة وإعداد الشاى داخل قطار







كتب محمود عبد الراضى

فى استجابة سريعة، لمقطع الفيديو الذى نشره اليوم السابع، وانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى يرصد راكب يعد الشاى ويدخن الشيشة داخل أحد القطارات، نجحت الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض على الراكب.

رصدت المتابعة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بإشعال نيران بوتاجاز صغير الحجم وإعداد مشروب الشاى واستخدام الشيشة بداخل قطار "منوف ـ القاهرة "، فى تحدى صارخ للتعليمات والقوانين.

ونظرا لخطورة الواقعة، وفى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام واستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية، تم إجراء التحريات، حيث تم تحديد مرتكب الواقعة ويدعى"عبده.أ" عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية.

تم استيقاف المتهم أثناء تواجده بمحطة سكك حديد شبين الكوم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، ونفى علمه بأن ذلك مخالفاً للتعليمات، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.