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فرنسا: محتجز الرهائن فى السوبر ماركت قتل شخصا قبل القيام بالواقعة

الجمعة، 23 مارس 2018 03:31 م
فرنسا: محتجز الرهائن فى السوبر ماركت قتل شخصا قبل القيام بالواقعة الشرطة الفرنسية - أرشيفية





(رويترز)
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قال برونو بارتوسيتى المندوب الإقليمى لنقابة الشرطة الفرنسية، إن مهاجما فى جنوب فرنسا قتل شخصا برصاصة فى رأسه فى مدينة كاركاسون قبل أن يحتجز رهائن فى بلدة تريب القريبة.

وتقع المدينتان على مسافة 20 دقيقة بالسيارة، وأفاد تلفزيون (بي.إف.إم) أن المهاجم أطلق الرصاص على رجل فى سيارة وأصاب آخر قبل أن يسرق المركبة.

 


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