فرنسا.. ضابط جيش فرنسى يبادل نفسه برهينة فى واقعة احتجاز الرهائن







رويترز

أعلن مصدر مقرب من التحقيق، اليوم الجمعة، أن ضابط جيش فرنسى بادل نفسه برهينة فى واقعة احتجاز الرهائن جنوب فرنسا.

وأوضح مصدر قريب من التحقيق بالشرطة الفرنسية، أن 3 قتلى وجريحان فى احتجاز رهائن وهجوم بجنوب فرنسا.

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، "يبدو أن دوافع هجوم مدينة تريب كانت إرهابية حتى الآن"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى له عقب حادث احتجاز رهائن فى متجر يو جنوب فرنسا.

وأضاف الرئيس الفرنسى أن المحققون يتابعون البحث عن تفاصيل الهجوم وسيعلنون عن النتائج بعد استكمال التحقيقات.