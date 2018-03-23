فرنسا.. الداخلية: مقتل شخصين وإصابة 3 أحدهم بحالة خطيرة بواقعة احتجاز الرهائن







رويترز

قال مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الجمعة، إن شخصين قتلا فى جنوب البلاد خلال واقعة احتجاز رهائن فى متجر ببلدة تريب.

وأضاف المصدر أن 3 أشخاص أصيبوا أحدهم حالته خطيرة، وقال إن عملية الشرطة لا تزال مستمرة.