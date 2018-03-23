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الجمعة، 23 مارس 2018 03:55 م
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فرنسا.. الداخلية: مقتل شخصين وإصابة 3 أحدهم بحالة خطيرة بواقعة احتجاز الرهائن

الجمعة، 23 مارس 2018 03:02 م
فرنسا.. الداخلية: مقتل شخصين وإصابة 3 أحدهم بحالة خطيرة بواقعة احتجاز الرهائن الشرطة الفرنسية بموقع الحادث





رويترز
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 قال مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الجمعة، إن شخصين قتلا فى جنوب البلاد خلال واقعة احتجاز رهائن فى متجر ببلدة تريب.

وأضاف المصدر أن 3 أشخاص أصيبوا أحدهم حالته خطيرة، وقال إن عملية الشرطة لا تزال مستمرة. 


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