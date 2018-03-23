فرنسا.. الداخلية: مقتل شخصين وإصابة 3 أحدهم بحالة خطيرة بواقعة احتجاز الرهائن

فرنسا.. الداخلية: مقتل شخصين وإصابة 3 أحدهم بحالة خطيرة بواقعة احتجاز الرهائنالجمعة، 23 مارس 2018 03:02 م
الشرطة الفرنسية بموقع الحادث
رويترز
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قال مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الجمعة، إن شخصين قتلا فى جنوب البلاد خلال واقعة احتجاز رهائن فى متجر ببلدة تريب.
وأضاف المصدر أن 3 أشخاص أصيبوا أحدهم حالته خطيرة، وقال إن عملية الشرطة لا تزال مستمرة.
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