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فرقة غنائية بدوية تشدو وسط فرحة عارمة من المواطنين بمؤتمر دعم السيسي بأكتوبر

الجمعة، 23 مارس 2018 07:52 م
فرقة غنائية بدوية تشدو وسط فرحة عارمة من المواطنين بمؤتمر دعم السيسي بأكتوبر النائب أيمن أبو العلا





كتب محمود العمري
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شهد المؤتمر الجماهيرى لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية بمنطقة اكتوبر، والذى ينظمه النائب أيمن أبو العلا، والنائب أحمد سمير، حالة من الفرح، على أنغام إحدى فرق الغناء البدوى، حيث شارك النواب المواطنين الفرحة ورفع أعلام مصر، وصور الرئيس السيسى.

 

ورددت الفرقة الغنائية هتافات مؤيدة للرئيس السيسى، والدولة المصرية والجيش والشرطة المصرية، منها هتافات "معاك وايد واحدة ومصر الله حاميها طول الجيش والشرطة فيها.. والشعب المصرى بينادى فى كل الميادين لا لا للإرهاب مش عايزين خراب.. متخافوش عليها.. مصر الله حاميها.. ومعاك ووياك ياريس".

 

ووزع منظمو المؤتمر أعلام مصر، وصور للرئيس السيسي خلال تجهيزات وتوافد المواطنين على المؤتمر، وتشغيل الأغانى الوطنية، التى حرص المواطنين على ترديدها، بالإضافة إلى الفرقة الموسيقية وشاشات العرض فى المؤتمر الجماهيرى.

 


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نائبا أكتوبر والواحات ينظمان مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيسى اليوم

آلاف المواطنين يشاركون بمؤتمر أيمن أبو العلا وأحمد سمير لدعم السيسي بأكتوبر

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