فرد شرطة يطارد لص سرق صيدلية أثناء فترة راحته بالعجوزة







كتب بهجت أبو ضيف

شهدت منطقة العجوزة بالجيزة، مطاردة بين فرد شرطة وعاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من صيدلية بالإكراه، وكشفت الترحيات أن الشرطى أثناء فترة راحته اكتشف ارتكاب المتهم الجريمة، فتمكن من مطاردته وضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد ضبط عاطل لسرقته مبلغ مالى من صيدلية بالإكراه.

وبإجراء التحريات تبين أن "ع.م" 18 سنة عاطل، هدد صيدلى بسلاح أبيض، واستولى على مبلغ مالى من خزينة الصيدلية وفر هاربا، إلا أن فرد شرطة كان متواجد بصحبة شقيقه مصادفة، أثناء فترة خدمته شاهد المتهم اثناء هروبه، فتمكن من مطاردته والقبض عليه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الغدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.