فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة أمام حركة عبور المسافرين

فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة أمام حركة عبور المسافرينالجمعة، 23 مارس 2018 08:13 ص
معبر رفح البرى - ارشيفية
رفح ـ محمد حسين
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فتحت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح، بين مصر وقطاع غزة، أمام حركة عبور المسافرين بين الجانبين المصرى والفلسطينى.
فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية
http://www.youm7.com/story/
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