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فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة أمام حركة عبور المسافرين

الجمعة، 23 مارس 2018 08:13 ص
فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة أمام حركة عبور المسافرين معبر رفح البرى - ارشيفية





رفح ـ محمد حسين
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فتحت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح، بين مصر وقطاع غزة، أمام حركة عبور المسافرين بين الجانبين المصرى والفلسطينى.

 

 

 

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

 

http://www.youm7.com/story/2018/3/22/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D8%AF-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86/3708174


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فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

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