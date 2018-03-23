فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة أمام حركة عبور المسافرين







رفح ـ محمد حسين

فتحت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح، بين مصر وقطاع غزة، أمام حركة عبور المسافرين بين الجانبين المصرى والفلسطينى.

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

http://www.youm7.com/story/ 2018/3/22/%D9%81%D8%AA%D8%AD-% D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8% B1%D9%81%D8%AD-%D9%81%D9%89-% D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC% D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86-%D8% BA%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A8% D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D8%AF-%D9% 84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-% D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84% D9%82%D9%8A%D9%86/3708174