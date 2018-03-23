غدا.. تدفق نصف مليون شاب إلى واشنطن احتجاجا على الأسلحة النارية







واشنطن (أ ف ب)

سيتدفق ما يصل إلى نصف مليون شاب السبت إلى واشنطن، لتنظيم أكبر تجمع احتجاجى ضد الأسلحة النارية فى تاريخ الولايات المتحدة، سترافقه مئات المسيرات الأخرى المقررة فى مناطق أخرى من البلاد.

ويعد هذا الحدث الوطنى الذى ينظم تحت شعار "لنمض سوية من أجل حياتنا" رد فعل عفويا على مجزرة 14 فبراير فى إحدى المدارس الثانوية فى فلوريدا التى ذهب ضحيتها 17 قتيلا، وقد صدمت هذه المأساة المتكررة الأمريكيين وأثارت غضب عدد كبير منهم.

وفى الأسابيع الخمسة الأخيرة، تزايد حجم التظاهرات العملاقة التى يتصدرها الشبان، وحصلت خصوصا على تأييد عدد كبير من المشاهير، فقد قدم جورج كلونى وزوجته أمال 500 الف دولار لدعم المبادرة، على غرار أوبرا وينفرى وستيفن سبيلبرج.

وستشهد جادة كونستيتيوشن فى وسط العاصمة الاتحادية، تظاهرة للنجوم، بينهم أريانا غراندى وجنيفر هدسون وديمى لوفاتو وجاستن تيمبرلايك وميلى سايروس.